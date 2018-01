Togo: Faure n'est pas attendu !

La suite nous édifiera, mais en attendant, Telegramme228 souhaite les meilleurs voeux à toute la classe politique, pouvoir et opposition, pour cette nouvelle année 2018. Et que la paix soit au rendez-vous.

En tout cas, discours avec des annonces importantes ou non, il est clair que l'opposition n'est pas prête à abandonner en 2018, la bataille pour le dialogue, le retour à la Constitution de 1992 et le vote de la diaspora.

[1/1 03:46] ‬ : En tout cas selons moi on a pas bésoins de discours d'un chef d état qui tue sont peuples pour apres conduits des mouton.😎😎😎Le temps qu il prendra pour faire ça vaux mieux qu il prend ça pour ramasser ces affaires. Nous c est ce qui nous importe nous lol 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾

Par ailleurs ceux- là qui veulent l'entendre à tout revoyez ses discours passés. Ce ne sera pas les mêmes verbes et mots, mais du calme c est le même contenu. Conclusion : Ne vous dérangez pas du tout. Meilleurs vœux.

A la limite, s'il tient à tout pris à parler il ferait mieux de s'adresser aux peuples français et israélien qu'il engraisse à la sueur de nos fronts. Nous on attend Dieu qui ne dort pas fort heureusement.

le pays a traverser une crise de près de cinq mois avec ses lots de morts et pas un seul mot du président à l'endroit du peuple et c'est à la veille de l'année nouvelle qu'on veut prononcer des voeux. le peuple n'en veut pas ,qu'il garde ça pour lui et pour sa bande de tortionnaires

Comme il veut mais l'heure n'est plus au discours. On veut kil pose des actes concrets.. Bonne année à la présidence quand même

[31/12 21:38] ‪‬ : Je me demande ce qu'il dira à ce peuple qu'il a méprisé et négligé. Peut-être que son discours sera uniquement pour les militants de RPT/UNIR.

[31/12 21:34] ‬ : Moins on l'entend mieux on se porte

