Tunisie: Sus aux circuits parallèles !

Sur le plan législatif, la loi de 2005, qui régit le secteur, est en train de tuer à petit feu les bijoutiers et les orfèvres.

Cette loi pénalise, à titre d'exemple, les bijoutiers qui ont acheté ou vendu de l'or cassé par une amende de 20 mille dinars et deux ans de prison. L'application de cette réglementation a porté un coup dur à l'activité commerciale autorisée et ouvert la porte au trafic, à la contrebande et à la vente illégale de l'or cassé sur des circuits parallèles qui échappent à tout contrôle. «Cette loi est vraiment absurde et doit être revue le plus tôt possible, tempête M. Mhadhebi. Elle ne sert l'intérêt de personne. Il faut adopter des lois plus souples, associer les gens de la profession aux décisions qui concernent le secteur et supprimer l'article 35 afin que le secteur puisse rebondir».

Il y a lieu de souligner qu'un appel a été lancé aux autorités afin d'organiser une réunion, sous l'égide de la présidence du gouvernement avec la participation de la Direction générale des douanes ; des ministères concernés, dont ceux des Finances, du Tourisme, du Commerce, la Banque centrale de Tunisie (BCT), ainsi que des représentants du corps de la profession dans l'espoir de trouver une issue à la crise.