Tunisie: Le rêve est toujours permis !...

Bref, il est important que le programme de préparation pour les six mois à venir soit bien établi et pas seulement : rien ne vaut une bonne hygiène de vie, de l'envie et de la détermination pour présenter un visage fort respectable de notre sélection nationale au Mondial russe. Et qui sait ? Une qualification au second tour ferait entrer la bande à Nabil Maâloul dans l'histoire.

Une chose est sûre, les rêves sont faits pour être réalisés. Si Amor Jebali, Tarek Dhiab, Ali Kaabi, Nejib Ghommidh et tous les autres artisans de l'épopée 1978 ont pu le faire, il n'y a aucune raison pour que les camarades de Yassine Khénissi ne fassent pas au moins l'effort de se qualifier au second tour de la phase finale de la prochaine Coupe du monde.

