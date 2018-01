Tunisie: Jemal - Retour au bercail ?

On se bouscule pour Konaté !

Il faut avouer que le recrutement du défenseur malien -- le plus cher de notre championnat avec une transaction avoisinant les 900 mille dinars -- a été un échec sur toute la ligne compte tenu de son potentiel limité et son incapacité à s'imposer au sein du dispositif de l'Etoile. C'est la raison pour laquelle la «commercialisation» de Konaté se profile comme l'un des chantiers majeurs sur lequel travaille la direction de l'Etoile afin de se débarrasser du fardeau financier de ce dernier mais aussi de sa présence devenue encombrante. A cet égard, on croit savoir que pas moins de 7 clubs ont manifesté leur intérêt pour l'ex-sociétaire de Renaissance Berkane, à savoir Hassania Agadir, Difaa Jadidi, Union de Tanger, Olympique Khouribga du Maroc, Jeunesse de Belouizdad et JSKabylie d'Algérie et le célèbre club congolais le TPMazembe. Affaire à suivre...

Accord imminent avec Ezzamalek

Le feuilleton du départ de Hamdi Neguez pour le club cairote connaîtra, à n'en point douter, son dénouement dans les prochaines heures compte tenu de l'intérêt certain des dirigeants d'Ezzamalek, mais surtout du désir ardent du joueur (dont les rapports tendus avec les dirigeants de son club ne sont plus un secret) de quitter le navire étoilé. ll a même menacé de signer au profit de l'EST lors du conseil de discipline devant lequel il avait comparu récemment !

Aux dernières nouvelles, des émissaires égyptiens sont attendus dans les prochaines heures à Sousse dans l'intention de sceller définitivement l'engagement de Neguez avec le club présidé par Mortadha Mansour et d'aplanir les divergences financières entre les deux parties. Dans ce registre, nous croyons savoir que la transaction s'établirait entre 800 et 900 mille dollars avec en sus 20% sur la vente ultérieure de l'arrière droit international au profit de l'Etoile. A signaler aussi que la direction de l'ESS tient elle aussi à «placer» son joueur, puisqu'à partir du mois de juin prochain il pourra racheter sa clause libératoire. Décidément, Hamdi Neguez est devenu, ironie du sort, «encombrant» dans le camp étoilé. Qui l'eût cru ?!