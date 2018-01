Dans les relations internationales, un carnet d'adresses bien fourni a certes des avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. L'ancien ministre d'Abdoulaye Wade (2000-2009) ne dira pas le contraire. Après son score peu honorable à la présidentielle de 2012, le fondateur du Mouvement panafricain et citoyen « Luy Jot Jotna » (Mpcl) a mis sur pied l'Institut panafricain de stratégies (Ips), un think tank censé œuvrer à « l'unité continentale ». En même temps, il dirige un cabinet de consultance.

L'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio, a été inculpé par la justice fédérale américaine dans une sombre affaire de corruption et de blanchiment. Cette affaire a aussi été l'une des surprises de l'année. Jusque-là dépeint comme un homme intègre et transparent par beaucoup de Sénégalais, l'image de l'ancien chef de la diplomatie sénégalaise a pris un sacré coup avec cette affaire de pots-de-vin.

