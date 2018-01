La chute du leader, Génération foot, est l'événement marquant de la journée. Installé sur un nuage depuis le début du championnat et surtout après sa démonstration (5-1) devant Diambars de Saly lors de la précédente journée, Génération foot est revenu sur terre ce week-end. Une première chute (1-2) concédée devant la Sonacos, l'un des promus qui s'installe au sommet et reste désormais la seule équipe invaincue de la saison.

Des Huiliers loin d'être dépaysés hors de leurs bases, à Kaolack, leur stade Ely Manel Fall étant indisponible pour des raisons de travaux. Les Huiliers profitent ainsi de leur exploit pour s'installer dans le fauteuil de leader.

Pour combien de temps ? En attendant la réponse dans le court terme, ils relancent la course. Ce, d'autant plus qu'au sommet, les équipes se tiennent de très près parmi lesquelles six peuvent occuper le fauteuil de leader, à l'issue de la prochaine journée.

La ville de Mbour en force !

La 6e journée a été particulièrement bénéfique pour les deux clubs de Mbour. Tous deux victorieux, le Stade de Mbour et Mbour PC se sont aussi relancés dans la course.

Mbour PC est monté sur le podium alors que le Stade de Mbour s'est rapproché du trio de tête. La seule fausse note, c'est le cas de Diambars qui n'est pas encore au bout de ses peines.

Les Académiciens de Saly ont, certes, arrêté l'hémorragie, mais ils peinent encore à suivre le rythme de la compétition. En neutralisant Teungueth Fc (0-0), Diambars a juste limité les dégâts, après une chute libre depuis le début de la saison.

Deuxième relégable à mi-parcours de la phase aller, le club du président de la Ligue pro est, avec le Gfc (lanterne rouge avec deux matches retard), la seconde équipe qui court derrière sa première victoire de la saison.

Le Casa Sports est aussi dans cette situation d'inconfort moral. En chute libre, le club du Sud inquiète son charmant public. Les journées se suivent mais ne se ressemblent pour le Diaraf. Le club de la Médina alterne les victoires et les défaites.

Le Diaraf évolue en dents de scie

Après son revers face à l'As Douanes lors de la précédente journée, Malick Daff et son équipe ont profité de la fébrilité du Casa Sports pour réussir leur opération commando en Casamance. Un troisième succès qui donne de l'oxygène aux Vert et Blanc, relancés eux aussi dans la course.

En revanche, Niary Tally est aussi ramené sur terre après trois succès consécutifs. Et c'est Mbour PC qui est passé par là.

A l'image de Niary Tally, la bonne dynamique de l'As Douanes a été aussi brisée par le Stade de Mbour, l'autre club de la ville de Mbour, grande bénéficiaire de la journée.

Par contre, Dakar Sacré-Cœur n'était pas sur une dynamique favorable. Malgré un bon départ (2-0) lors du choc des promus contre la Sonacos, (1ere journée), Dakar SC tarde encore à suivre le rythme de la compétition dans l'élite.

Les Sicapois sont premiers non relégables, à la portée de Diambars. Attention danger !