Sénégal: Affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar - Khalifa Sall et Cie poursuivis

Aujourd'hui, le destin de Khalifa Ababacar Sall est entre les mains du juge Maguette Diop, ancien président de l'Union des magistrats sénégalais (Ums) et ses deux assesseurs Pape Abdoulaye Dondé et Elisabeth Thiam qui sont chargés de dire le droit.

Malgré les dénégations du mis en cause, la machine judiciaire a été mise en marche quelques jours après la sortie du procureur, Serigne Bassirou Guèye. Le mardi 08 mars, Khalifa Sall et ses co-inculpés ont été placés sous mandat de dépôt par le doyen des juges Samba Sall.

Auparavant, M. Sall avait été convoqué et entendu sur sa gestion les 21 et 22 février, pendant plusieurs heures d'affilée, à la Division des investigations criminelles (Dic).

L'arrestation et la détention provisoire du maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, a été l'une des actualités majeures qui ont fait les choux gras de la presse en 2017. Ce dossier polico-judiciaire continuera de faire couler beaucoup d'encre et de salive en 2018.

