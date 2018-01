Sénégal: Séjour d'opérateurs économiques sénégalais à Moscou et Kazan

L'axe Dakar-Moscou relancé en 2005, avec la réouverture de l'ambassade du Sénégal en Russie, continue de se renforcer avec notamment l'implantation d'un bureau économique décidée par le chef de l'Etat.

Dans cette dynamique de consolidation des relations économiques avec la Russie et sur invitation de la Direction du constructeur automobile russe Uaz et de l'Association des entrepreneurs musulmans de la Fédération de Russie (Aemfr), une délégation d'hommes d'affaires sénégalais dirigée par Cheikh Cissé, Président de l'Unacois « Yeessal » et comprenant l'opérateur Mayoro Mbaye, initiateur principal du projet appuyé et coordonné par le Bureau économique près l'ambassade du Sénégal en Russie, a séjourné à Moscou et Kazan (capitale du Tatarstan) du 11 au 22 décembre 2017.

Au cours de leur séjour jugé « fructueux à tous points de vue », selon Mayoro Mbaye, les opérateurs économiques sénégalais ont eu différentes rencontres d'affaires avec des acteurs du secteur privé russe intéressés par des domaines du marché sénégalais aussi divers que l'économie maritime, l'immobilier, le transport public, le tourisme, l'agriculture, l'énergie, le commerce, les mines, les hautes technologies, les investissements, etc.

« Cette visite d'affaires de la délégation dirigée par le président Cissé est un signal fort à l'endroit de tous les opérateurs économiques de notre pays qui ont tout à gagner à nouer des relations mutuellement bénéfiques avec leurs collègues russes, dans un contexte de sanctions occidentales qui libèrent des poches du marché russe à conquérir », a déclaré le chef du Bureau économique, Dr Souleymane Anta Ndiaye.

La croissance qui a repris en Russie depuis 2016 est estimée, cette année, à au moins 2,5% selon des statistiques officielles. « La crise économique est dépassée », a assuré le président russe Vladimir Poutine et les sanctions occidentales ouvrent la porte à d'autres partenaires.

Pour le chef du Bureau économique, « il s'agit pour les Sénégalais d'avoir de l'audace, de dépasser les clichés véhiculés sur la Russie et d'oser ce que le groupe de Cissé et Mbaye vient de faire ».

Les opérateurs économiques sénégalais ont signé des accords d'entente et échangé des informations avec les partenaires rencontrés au cours de leur séjour.

Ils ont été reçus au ministère de l'Industrie et du Commerce à Moscou et ont surtout été impressionnés par la chaleur de l'accueil et de l'atmosphère amicale dont ils ont bénéficié pendant leur passage à Kazan.

Ils attendent l'arrivée prochaine à Dakar des partenaires rencontrés à Moscou pour approfondir les négociations sur certains dossiers soumis et signer des accords qui portent sur des paquets déjà approuvés.