Sénégal: Disparition de trois Khalifes généraux - Deuil dans la grande communauté tidiane

El Hadji Ibrahima Niasse déclarait toujours qu'il était bien ici au Sénégal, « partagé entre la mosquée et ses champs-écoles ». Formateur, chantre émérite du prophète Mouhamad (Psl), agriculteur et transporteur, il était un boulimique du travail. Sur ces différents champs, il faisait vraiment les choses à fond.

Il ne cessait de nous rappeler que « l'islamique, en plus d'être la voie du salut, est une morale de tous les jours. Il est un comportement, une conduite que l'on doit adopter même dans ses actes les plus anodins ».

D'une urbanité exquise que l'on ne retrouve que chez ceux qui ont eu un long commerce avec la prestigieuse culture islamique, d'une surprenante érudition qui fait voler en éclats les barrières entre la gnose mystique et la connaissance de ce monde, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, porte-parole de trois khalifes généraux qui l'ont précédé dans cette charge, fut un exemple de civilité, d'humilité et d'amabilité.

Les croyants de notre pays se souviennent de ses thèmes favoris : unicité de Dieu ; conformité à la charia et à la sunna ; union des cœurs et des esprits ; cohésion sociale ; solidarité nationale.

De son vivant, le cinquième Khalife général des Tidianes ne cessait aussi d'exalter l'amour, l'écoute réciproque et le travail, ces autres formes de dévotion. Né à Saint-Louis du Sénégal, ville du raffinement et du bon goût, il a vécu en homme ouvert aux vents fécondants de l'extérieur.

Déjà, la science de ces trois personnages, leur douceur, leur affabilité et leur tendresse manquent aux fidèles qui venaient auprès d'eux rechercher la Vérité et illuminer leur cœur avec les lumières éternelles que ces hommes de Dieu dégageaient.

