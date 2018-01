Sénégal: Centenaire de la commune - Foundiougne nostalgique de son passé glorieux

D'ailleurs il s'est engagé à redorer le blason de la commune de Foundiougne et il a même démarré avec la construction du port de Ndakhonga, du pont et du lycée.

Dans cette dynamique, le président de l'Association des maires du Sénégal, natif de la ville, a évoqué les nombreuses performances économiques et réalisations sociales du président Macky Sall qui, selon lui, « fait au Sénégal ce qu'aucun autre homme d'Etat n'a réussi en si peu de temps et cela dans tous les secteurs d'activités.

Et, une bonne raison pour le directeur de cabinet du ministre de la Culture, Lamine Sarr, qui souligne le caractère solennel de ce centenaire pour lequel « les organisateurs ont bien fait de le fêter pour magnifier en même temps l'immense potentiel halieutique, touristique et culturel de Foundiougne promis à un bel avenir avec les nombreux projets et programmes inscrits au titre de l'action gouvernementale déclinée à travers les ambitions du président Macky Sall de faire du Sénégal un pays émergent ».

