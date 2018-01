Afrique de l'Ouest: Imam Moussé Fall du Réseau Islam et population - « Le message destiné aux jeunes s'articule autour de l'abstinence »

Pour cette raison, nous n'avons de cesse de les amener à de meilleurs sentiments et, au pire des cas, prodiguer une sexualité responsable pour éviter de ne pas contracter des maladies, des grossesses non désirées, et ainsi éviter les avortements clandestins, les infanticides, etc. Cela répond au moindre mal si l'on se réfère à la jurisprudence islamique.

Parmi les imams, certains se sont engagés à être des relais religieux pour assurer des causeries de quartier destinées aux jeunes des Asc (Associations sportives et culturelles). Cette activité a permis d'avoir un dialogue franc avec eux et basé sur la religion islamique.

Nous avons eu à travailler avec le Réseau Islam et population avec des religieux (imams, maitres coraniques, chefs religieux, etc.) dans le domaine de la santé de la reproduction.

A partir de cet instant, nous avons développé des messages beaucoup plus appropriés à l'enseignement islamique. D'autant plus que, dans un hadith, le prophète Mouhamed (Psl) a dit d'allaiter les enfants dans l'espace de 2 ans. C'est une forme de planification familiale.

