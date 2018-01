Ile Maurice: 195e gagnant du Loto - L'heureux veinard s'achétera une voiture

Le 195e gagnant du loto a appris la bonne nouvelle le 1er janvier grâce à une annonce publié dans les journaux. Il a pour habitude de vérifier ses tickets après plusieurs semaines. C'est après avoir appris que le ticket gagnant a été vendu par François Store et que le détenteur des six numéros ne s'est pas encore manifesté, qu'il s'est empressé de vérifier les siens.

«Quelle belle surprise ! Surtout en ce début d'année. J'ai l'habitude de gagner trois, quatre et cinq bons numéros mais je ne m'attendais pas à avoir le gros lot», a confié l'infirmier. Ce dernier compte bien profiter de ce jackpot pour s'acheter une belle voiture et devenir actionnaire d'une entreprise.

