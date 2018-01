Sénégal: UEMOA - La Banque centrale dément à l'existence « de faux numéros de série sur les billets de 10 000 F CFA et 5 000 F CFA » et de différences sur les dimensions de ces billets.

Poursuivant, la BCEAO se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs et complices des actes et messages de nature à porter atteinte aux signes monétaires ayant cours légal dans les Etats membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA).

Elle invite par conséquent les populations à la plus grande vigilance et à ne se référer qu'aux seules voies de communication officielles usuelles de l'Institut d'émission.

Dans un communiqué publié ce jour, la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) informe le public que des messages frauduleux qui lui sont imputés sont diffusés sur les réseaux sociaux tendant à faire croire à l'existence « de faux numéros de série sur les billets de 10 000 F CFA et 5 000 F CFA » et de différences sur les dimensions de ces billets.

