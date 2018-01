Congo-Brazzaville: Michy Batshuayi - Conte ne retiendra pas le Belgo-Congolais

Antonio Conte ne s'opposera pas à un départ de Michy Batshuayi cet hiver si ce dernier le souhaite

« J'ai été joueur et je peux comprendre quelqu'un qui serait inquiet pour la Coupe du Monde. Il est important de garder les joueurs très heureux de travailler ici et je pense que c'est notre priorité. En même temps, j'ai été joueur et je peux comprendre qu'on pense cela (qu'ils veulent plus de temps de jeu). »

Ces propos d'Antonio Conte sont particulièrement destinés à Michy Batshuayi mais aussi à David Luiz. Barré à Chelsea, l'attaquant belge d'origine congolaise songerait à quitter le club anglais cet hiver. En substance, l'entraineur italien de Chelsea ne s'opposera pas à un départ du Diable Rouge si ce dernier le désire.

Il reste moins de six mois avant la Coupe du monde qui se déroulera en Russie et Michy Batshuayi a de très nombreux concurrents pour le poste d'attaquant de point en équipe nationale de Belgique. À commencer par Romelu Lukaku qui, même s'il a une grosse baisse de régime ces derniers temps, reste titulaire à la pointe de l'attaque de Manchester United cette année. Alors, Batshuayi devrait se diriger vers la sortie. Si l'ancien joueur du Standard et de l'OM est heureux à Chelsea, il souhaite bien évidemment plus de temps de jeu.

Barré par Alvaro Morata, « Batsman » n'a été titulaire que deux fois et son entraineur préfère évoluer avec Eden Hazard en faux numéro 9 si Alvaro Morata est indisponible. Le Belgo-Congolais n'a pas beaucoup de temps de jeu depuis l'arrivée de l'ancien sélectionneur de l'Italie sur le banc des Blues de Chelsea. Il n'a cumulé que 263 minutes de temps de jeu, peu pour convaincre Thierry Henry d'intercéder auprès du sélectionneur belge Jan Ceulemans de l'inclure dans le contingent belge pour le mondial en Russie.