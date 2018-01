Cote d'Ivoire: Souahilo Meïté - Le Franco-Ivoirien à la relance à Bordeaux

Souahilo Meïté, 23 ans, arrivé cet été du club belge de Zulte Waregem, n'a disputé que trois rencontres avec Monaco cette saison. Meïté (1,87 m, 80 kilos), né à Paris, possède la double nationalité française et ivoirienne. Il a fini sa formation à Auxerre avant de rejoindre Lille en 2013. Après avoir disputé 30 matches de L1 avec les Dogues en deux saisons et demie, il a été prêté en 2015 à Zulte-Waregem, avec qui il a remporté la Coupe de Belgique en 2017. Transféré cet été à Monaco, Meïté n'est apparu que trois fois cette saison dans le groupe de l'entraîneur Leonardo Jardim, contre Strasbourg et Lyon en L1, à Porto en Ligue des champions.

Très peu utilisé du côté de l'AS Monaco (2 apparitions en Ligue 1 cette saison), Souahilo Meité (23 ans) va tenter de se relancer du côté des Girondins de Bordeaux lors des six prochains mois. L'ancien milieu de terrain de Zulte-Waregem et du LOSC est officiellement prêté jusqu'en juin prochain au club au scapulaire sans option d'achat. En manque de moyens financiers, les dirigeants bordelais réalisent une opération financière à moindre coût avec l'arrivée de Meité. Un prêt sans option d'achat qui prouve que le club monégasque compte toujours sur lui, malgré son manque de temps de jeu jusqu'ici (94 minutes en L1).

