Ce grand homme a mis la main dans la poche pour fêter avec les membres de sa fondation dans la commune de Ngiri-Ngiri. Président de la fondation qui porte son nom, Eddy Iyeli a remis des vivres à plus de 6.000 familles, membres de sa fondation.

A en croire ses propos, il tenait mordicus à célébrer la nouvelle année avec les siens. Chaque personne a bénéficié des vivres. Ce geste combien louable a été salué par les bénéficiaires qui voient en ce grand homme, la détermination de partager le peu qu'il gagne avec ceux qui manquent. L'occasion faisant le larron, Eddy Iyeli a présenté ses vœux les meilleurs à toute la population congolaise, en général, et aux habitants de la commune de Ngiri-Ngiri, en particulier. Profitant de cette opportunité, le Patron de la fondation FIME a tenu a réaffirmé sa volonté de poursuivre avec les différents actes dans le seul but de partager ce qu'il gagne avec non seulement les plus démunis, mais aussi avec tous les membres de sa fondation. Pour rappel, Eddy Iyeli Molangi ne reçoit rien de qui que ce soit pour venir en aide à sa base, l'homme partage juste ses revenus en signe de solidarité avec les siens.

La journée du 30 décembre 2017 restera certainement gravée dans la mémoire de la population de la commune de Ngiri-ngiri à Kinshasa. Eddy Iyeli Molangi, autrement dit «Papa social» a encore frappé. L'homme a remis des vivres à plus de 6000 familles, membres de la fondation qui porte son nom. Plusieurs centaines de sacs de riz et des cartons de poulets ont été partagés à sa base. Devant la presse, le Président de la Fondation Iyeli Molangi Eddy, FIME en sigle, s'est exprimé en ces termes : «Nous entrons dans une nouvelle année et je voulais passer de bons moments avec mes sœurs et frères de la commune de Ngiri-ngiri pour partager le peu que je gagne avec eux. Des gens s'interrogent sur mes sources de revenus, certaines personnes pensent même que je reçois de l'aide de je ne sais pas qui pour matérialiser mes actions sociales. C'est le lieu de rappeler aux uns et aux autres que Eddy Iyeli n'est pas un chômeur, c'est un travailleur qui a choisi de partager le peu qu'il gagne avec ceux qui manquent».

Les vœux

C'était aussi une occasion pour Eddy Iyeli de présenter ses vœux à l'ensemble de la population de Ngiri-ngiri qui constitue pour lui, une grande famille.

«Je présente mes vœux de bonté, de prospérité, de succès et de réussite à toute la population de Ngiri-Ngiri. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais je leur promets d'être là à chaque fois qu'ils auront besoin de moi. Je suis convaincu que 2018 sera encore meilleure que les années passées. Comme vous le savez, je n'aime pas trop parler, que mes œuvres parlent à ma place», a-t-il laissé entendre.

La joie des bénéficiaires

Du côté des bénéficiaires, c'est la joie et la reconnaissance. Ils souhaitent tous, que M. Eddy Iyeli poursuive avec ses actions sociales. «Nous sommes surpris agréablement par ce geste. Que Dieu bénisse Eddy Iyeli qui a pensé à nous. Nous pensons qu'il doit continuer avec ce geste», a dit un bénéficiaire.