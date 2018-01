Congo-Kinshasa: Décédé à l'âge de 59 ans - Nzila Fanan quitte la terre de ses ancêtres !

L'homme n'est pas le maître de son souffle, dixit les saintes écritures.

Le journaliste sportif Roland Modeste Nzila Fanan a tiré sa révérence le samedi 30 décembre 2017, à l'hôpital Saint Joseph de Limete, dans la Ville-Province de Kinshasa, suite à une longue maladie. Décédé à l'âge de 59 ans, Nzila s'est séparé avec les siens à 24 heures du nouvel an. Triste comme nouvelle. Tenez ! Roland Modeste Nzila a œuvré pour le compte de la RTNC, il avait mis sa connaissance à la disposition des sportifs congolais, plus particulièrement dans le football. Ainsi donc, il a occupé le poste de Directeur des sports à la RTNC 2 et Directeur de la cellule de communication de la Fédération congolaise de football association (FECOFA).

La nouvelle de la disparition de ce chroniqueur sportif a consterné non seulement sa famille biologique, mais également ses collègues sportifs du sport roi. L'illustre disparu est né le 24 avril à Lusanga. Il était l'un des chroniqueurs sportifs que les téléspectateurs admiraient à suivre sur le petit écran. Il a été lancé à la télévision avec l'intervention de Max Ngbanzola Mangale, apprend-on. Il animait avec Chantal Kanyimbo l'émission «prolongation» sur les antennes de l'OZRT. Et puis, il prend seul la commande de l'émission "Sportmania" qui lui va lui valoir le prix du meilleur journaliste sportif en 1994. En attendant le programme des obsèques, le corps de l'illustre disparu se trouve à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. Sur ce, le Journal La Prospérité présente ses condoléances à la famille du défunt et à tous les sportifs congolais.