Angola: Plus de 400 places vacantes à l'Académie de pêche et des sciences

Moçamedes (Angola) — 480 places vacantes sont disponibles à l'Académie de pêche et des sciences maritimes, pour l'année académique 2018, a fait savoir mercredi dans la ville de Moçãmedes la directrice de cette institution d'enseignement supérieur, Carmen dos Santos.

L'électronique industrielle et l'ingénierie électronique sont deux nouvelles spécialités qui se joignent à l'Académie, a-t-elle précisé.

Ces cours, qui seront bénéfiques aux étudiants dans l'avenir, élèveront leurs aptitudes dans les recherches, et leur permettront de contribuer davantage au développement et à la croissance du secteur de la pêche, a-t-elle souligné.

Selon la directrice, "ces cours ouvriront de nouveaux fronts pour le monde de recherches plus sérieux et responsable, non seulement pour les étudiants, mais aussi pour les professeurs".

Elle a fait savoir que, pour l"année en cours, l'institution comprendra trois unités organiques: Faculté de Pêche avec trois spécialités (Navigation, Administration et Gestion de Poissons et Mécanique Navale).

La faculté d'Exploration des Ressources Aquatiques (cours d'Aquiculture et de Ressources Marines), tandis que la faculté de Traitement de poisson n'administrera que le cours de Technologie et d'Organisation du Traitement du poisson, a-t-elle ajouté.

Située à Moçãmedes, chef-lieu de la province de Namibe (littoral-sud), l'Académie de Pêche et des Sciences Maritimes fonctionne grâce à l'appui de plus de 30 professeurs angolais, formés dans des Universités de Pologne et du Portugal.

Lors de son inauguration, en 2017, l'Académie détenait 540 places vacantes.