Angola: Bié - Le président de l'UNITA défend l'amélioration de la répartition des richesses

Ont témoigné de la rencontre, le coordonnateur de l'UNITA dans les régions de Huambo, Cuando Cubango et de Bié, Manuel Savihemba, le premier secrétaire provincial du parti dans cette communauté, Adérito Candambo, les membres du Comité permanent et des cadres locaux.

Isaias Samakuva soutient que l'Unita souhaite que les dirigeants des partis contribuent à la consolidation de l'unité nationale et à la réconciliation et mettent fin à l'intolérance dans le pays dans un proche avenir.

Le leader du plus grand parti d'opposition a appelé à la nécessité de la dépolitisation de l'Etat dès que possible pour permettre que l'Exécutif mette en œuvre avec succès les programmes qu'il a proposés à l'électorat qui l'a élu l'année dernière.

Cuito — Le leader de l'UNITA, Isaias Samakuva, a recommandé mercredi, à Cuito, province de Bié, à l'Exécutif dirigé par le Président République João Lourenço, plus de travail pour l'amélioration de la répartition des richesses nationales en vue de combattre la faim et la pauvreté au sein de la population.

