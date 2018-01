Angola: Des concessionnaires s'opposent au projet de loi d'importation de voitures d'occasion

Un troupeau de buffles a détruit des plantations de maïs, de haricots, de tomates et de manioc dans le… Plus »

Il y a huit ans que l'Angola n'importe que des véhicules légers utilisés jusqu'à trois ans et lourds jusqu'à cinq ans, une mesure qui était auparavant applaudie, mais qui a commencé à être remise en cause au cours des quatre dernières années en raison des difficultés économiques du pays.

Le ministre des Transports, Augusto Tomás, a fait connaître récemment que les études de mise en œuvre et réglementation de ce projet de loi étaient déjà consolidées, restant seulement à trouver un consensus entre les différentes sensibilités de la société en tant que concessionnaires de véhicules et d'autres agents commerciaux.

Luanda — Le Gouvernement angolais prépare une proposition de loi d'importation de véhicules légers et lourds d'occasion, jusqu'à cinq ans et huit ans respectivement, mais les concessionnaires à Luanda préconisent la prorogation du délai de huit à 15 ans, des classes correspondantes.

