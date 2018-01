Angola: Le Minfamu intensifie ses actions de lutte contre la violence domestique

Un troupeau de buffles a détruit des plantations de maïs, de haricots, de tomates et de manioc dans le… Plus »

La responsable a considéré ce phénomène comme un problème social qui doit impliquer toutes les forces de la société, en particulier les familles, les églises et les autorités traditionnelles, soulignant le manque de dialogue ouvert sur la sexualité comme cause principale des grossesses précoces.

D'autres actions à développer ont trait à l'intensification de conférences sur les causes et conséquences des grossesses précoces dans l'adolescence dans les écoles, en vue de lutter contre ce phénomène qui conditionne l'avenir de cette frange.

S'adressant à l'Angop, la directrice provinciale de la Famille et Promotion de la Femme (DIFAMU), Elizabeth Chihuissa, a déclaré que l'institution travaillera avec les églises et autorités traditionnelles pour atteindre ce succès.

Saurimo — Stimuler et intensifier les actions de sensibilisation, mobilisation, conseil, éducation morale et civique en vue de combattre la violence domestique dans les communautés sont des priorités de la direction du Ministère de la Famille et Promotion de la Femme à Lunda Sul pour cette année.

