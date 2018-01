Tunisie: Hamdi Harbaoui - Le Tunisien file à Zulte Waregem

Sous la direction du professeur Abdelmajid Charfi, Pr Zine Labidine Hamda Cherif, et Pr Mounira Chapotot Remadi, ces… Plus »

L'attaquant tunisien était arrivé à Anderlecht lors de l'été 2016 en provenance de l'Udinese Calcio, après avoir notamment évolué au Sporting Lokeren et au Qatar SC, et il faut ensuite prêté pendant la seconde partie de saison au Sporting Charleroi. Depuis le début de l'actuelle saison, Hamdi Harbaoui avait participé à 15 matches avec les Mauve et Blanc (trois buts et une passe).

Hamdi Harbaoui va porter un nouveau maillot dans le championnat de Belgique lors de la deuxième moitié de la saison. Après des expériences avec Lokeren, Charleroi et Anderlecht, l'attaquant tunisien évoluera avec le SV Zulte Waregem. Un accord a été trouvé entre les dirigeants d'Anderlecht et Zulte Waregem pour un transfert définitif du tunisien.

