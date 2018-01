Sénégal: Le renvoi du procès de Khalifa Sall "participe au renforcement des droits de la défense" (SEP BBY)

"Ce discours, articulé autour de l'axe central du +Capital humain et de la protection sociale+, est un message d'espoir et de confiance solides dans l'avenir", selon le SEP.

Il "souhaite que le déroulement du procès et son dénouement se poursuivent dans les mêmes conditions de respect des droits des parties, à savoir les prévenus et la partie civile".

Dans un communiqué reçu à l'APS, le SEP "salue aussi la décision du président du tribunal de grande instance hors classe de Dakar de former, avec son collègue également procureur de la République du même tribunal, la composition de la juridiction devant juger les prévenus sus-cités", estimant qu'"il s'agit là d'un renforcement indéniable des garanties d'un procès juste et équitable".

