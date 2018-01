Cote d'Ivoire: Sikensi - Préfet et député à couteau tiré, le médiateur de la République entre en action

Le département de Sikensi connaît depuis décembre 2017, une fracture sociale suite aux différentes crises liées à la chefferie traditionnelle qui ont secoué les villages de Katadji et de Sahuyé.

Afin de ramener la paix, le médiateur de la République, informé de la situation, a envoyé le 2 janvier 2018, dans le département, son délégué François Kokora N'Goli, pour rencontrer les différentes couches sociales.

Le préfet du département, Diaby Dao Aminata, étant absente, cette rencontre s'est soldée par une simple prise de contact à Katadji avec la chefferie traditionnelle et le député Aboh Faustin.

Le médiateur délégué a souligné que la résolution de ces crises constitue une priorité pour le médiateur de la République, surtout qu'elles ont pris une allure conflictuelle entre les autorités locales.

Une guerre ouverte entre préfet et député

Le préfet et le député représentant respectivement le Président de la République et le peuple Abidji à l'hémicycle, sont à couteau tiré.

En tout cas, plus rien ne va entre ces deux autorités susceptibles de défendre les intérêts du département et de renforcer la cohésion sociale encore fragile.

La preuve, chacun a adressé contre l'autre une plainte au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, pour manifester son mécontentement.

Le député a, dans son rapport en date du 21 décembre, accusé le préfet de semer des troubles dans sa circonscription. En effet, dénonce-t-il, soutenu par le maire Essy Sahoré, elle destitue de manière arbitraire les chefs de village (Sahuyé, Katadji) qui sont en phase avec leurs populations pour en installer d'autres.

En outre, sa gestion administrative ne tient pas compte du consensus ni de la concertation. Selon lui, elle inflige aussi un traitement méprisant et humiliant à son personnel administratif (sous-préfet de Sikensi, etc.) et aux chefs de service. Puis d'ajouter: « je fais l'objet de sa part de dénigrement et d'attaques sur les ondes de la radio de Sikensi ».

Par contre, l'autorité préfectorale, dans son rapport datant du 9 décembre, accuse, à son tour, le député ainsi que la gendarmerie locale de complicité et de passivité dans son lynchage par les populations, à Sahuyé.

A l'en croire, l'élu du peuple multiplie des réunions de mobilisation et de manifestations avec des chefs de terre et des jeunes acquis à sa cause pour s'opposer à son autorité. En plus, il encourage les médisances et manquements à son égard.