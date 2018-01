Mali: Nomination de Boubeye Maiga à la Primature - Est ce la fin d'un régime, aux pieds nickelés ?

À peine nommé au poste de premier ministre la semaine dernière, Boubeye Maiga a eu un accrochage avec le patron des services de renseignement en la personne du Général Moussa Diawara, informe le site d'information AfricaKibaru, lu par Confidentiel Afrique. Une information non confirmée ou infirmée par le porte- parole du gouvernement malien. Dans sa livraison du jour, on peut lire : » Après avoir été l'aide de camp du président IBK lorsqu'il était président de l'assemblée nationale, le général Moussa Diawara nommé à la tête des services secrets, reste un homme de confiance du chef de l'état qu'il a longtemps côtoyé.

Sans succès. De plus en plus, l'on s'aperçoit que Nioro a lâché IBK qui a usé de toutes les voies pour renouer le pacte. Est ce un signe annonciateur de fin de régime aux pieds nickelés ?.

Selon des informations crédibles en possession de Confidentiel Afrique,le pouvoir a tenté à plusieurs reprises de se rapprocher du guide religieux de Nioro. Sans succès. La parfaite alliance qui prévalait entre le régime d'IBK et le Chérif de Nioro avant l'arrivée au pouvoir du locataire actuel de Koulouba, a volé en éclats. Plusieurs sources anonymes autorisées, confirment la posture distante du Chérif de Nioro d'avec le pouvoir de Bamako où il compte des disciples et proches.

Le nouveau Sherpa SBM atterit dans les allées feutrées du palais Koulouba pour redessiner les plans et sursauter. Trois années après, revoilà celui que beaucoup de maliens présentent comme le Premier grand flic du pays. A l'évidence si SBM est le plus renseigné du Mali, pourquoi aurait-il échoué à la tête du ministère de la Défense ? Sans résultats tangibles.

Tient-il les cartes en main après s'être brûlé les ailes quand il pilotait le très stratégique portefeuille des Armées de septembre 2013 à juin 2014 ?. Chez les initiés de la grande muette, on dit que Boubeye Maiga s'est perdu dans le « merdier « de Kidal en sa qualité de patron de l'armée avec ses cartouches poussant le Premier Chef du gouvernement d'IBK d'alors, Moussa Mara à la disgrâce. La suite on la connaît.

