Burundi: Les raisons du regain de tension entre le pouvoir et Agathon Rwasa

Aujourd'hui, le pouvoir a voulu lui lancer un avertissement en lui retirant sa garde militaire en qui il avait confiance. Un haut cadre burundais estime que Agathon Rwasa doit désormais faire clairement son choix. « On ne peut pas être à la fois au gouvernement et dans l'opposition », prévient celui-ci.

Il y a d'abord eu la dernière session du dialogue interburundais de sortie de crise il y a un peu plus d'un mois, et qui s'est soldée par un échec. Le pouvoir burundais en veut énormément à Agathon Rwasa d'être alors totalement opposé à ses positions, d'autant qu'Agathon Rwasa y est clairement apparu comme le leader de son opposition interne, en l'absence de l'opposition en exil, qui n'était pas invitée.

Officiellement, Agathon Rwasa et sa coalition Amizero y'Abarundi, « L'Espoir des Burundais » sont au gouvernement depuis les élections contestées de 2015 au Burundi, et ne peuvent donc pas se prévaloir de l'opposition selon la Constitution du pays. Mais la réalité est tout autre depuis le début, d'autant qu'il est considéré comme l'un des principaux sinon le principal rival du président Pierre Nkurunzziza. Ces relations viennent de se tendre encore un peu plus cette semaine avec la décision du pouvoir de lui retirer sa garde militaire, officiellement pour le mettre au même niveau que des hauts responsables de son rang.

