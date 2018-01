Ile Maurice: Salons de l'emploi - En poste !

Accumulations d'eau, maisons inondées, évacuations, sauvetages in extremis... Depuis les petites heures,… Plus »

La National Empowerment Foundation (NEF) relance le projet Life Enhancement Programme. Dans un premier temps, ce programme ciblera 540 bénéficiaires de l'aide de la NEF et enregistrés au Social Register Mauritius. L'objectif : apporter un soutien aux nécessiteux afin qu'ils revoient la gestion de leur quotidien et se montrent davantage responsables. L'encadrement porte notamment sur la gestion d'un budget, la recherche d'emploi, la nécessité de l'éducation des enfants.

«L'ICT Caravan dispensera des cours de base sous la supervision des membres du National Computer Board», explique-t-on au ministère de l'Intégration sociale. Sans compter un comptoir du Mauritius Institute of Training and Development (MITD) destiné à ceux qui recherchent une formation notamment en plomberie ou encore menuiserie.

Les créneaux les plus porteurs ? Les finances et l'hôtellerie, dira le ministre du Travail, Soodesh Callichurn. «En 2017, le Salon de l'emploi sur le secteur de l'hôtellerie avait été un franc succès avec beaucoup de demandes d'emploi et de recrutements aussi», explique-t-il. Du reste, une vingtaine de compagnies représentant plusieurs secteurs tels que le BPO/ ICT, le textile, l'hôtellerie, la construction, l'assurance, les bateaux de croisière, l'éducation, la sécurité et le nettoyage seront, entre autres, présents à ces Salons de l'emploi.

Pas moins de sept salons de l'emploi s'échelonnent jusqu'en mars. Le premier démarre déjà fin janvier 2018 à Centre-de-Flacq. Les régions privilégiées : les villages. Pour une force de frappe encore plus efficace, cette fois deux ministères, soit l'Emploi et l'Intégration sociale, s'allient dans le cadre de ces événements.

