Madagascar: Le mystère plane autour de l'évasion d'un Français d'une prison

Je me suis enfui au bout de six mois, parce que les cinq premiers mois j'étais dans une prison qui ressemble plus à un camp de concentration...

Pour Houcine Arfa, les accusations dont il fait l'objet à Madagascar sont forgées de toute pièce. Pour lui, s'il a été arrêté et emprisonné à Madagascar c'est parce qu'il dispose d'informations compromettantes concernant plusieurs conseillers du président malgache. Des conseillers qu'il dit être impliqués dans divers trafics, notamment de bois de rose et de vanille.

Le 20 juin 2017, il est arrêté par la police malgache. Il est poursuivi pour « détention d'arme et de munitions, association de malfaiteurs, usurpation de fonction et tentatives de kidnapping ». Il est incarcéré à la prison de haute sécurité de Tsiafahy, en périphérie d'Antananarivo.

Conseiller proche de Hery Rajaonarimampianina ou simple formateur de la garde présidentielle ? Houcine Arfa, 54 ans, dit avoir été recruté par la présidence malgache en novembre 2015 alors qu'il se trouvait encore à Paris. Il se présente comme spécialiste en stratégie militaire ayant exercé en France, à Dubaï et dans plusieurs pays d'Afrique. A Madagascar, sa mission était de former 900 hommes de la garde présidentielle, notamment dans le cadre du Sommet de la Francophonie qui s'est tenu en novembre 2016.

