Afrique: Le président de la CAF reçu par le président du Ghana

Se faire opérer en Afrique est deux fois plus risqué que dans le reste du monde, selon une étude… Plus »

Le Gabonais Pierre Emerick Aubameyang, L'Egyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mane sont les prétendants à la prestigieuse distinction de «joueur africain de l'année». Tandis que le trio composé d'Asisat Oshoala (Nigeria), Chrestina Kgatlana (Afrique du Sud) et Gabrielle Aboudi Onguene (Cameroun) s'affrontent pour le titre de «joueuse de l'année».

Le président de la CAF était accompagné de : Kwesi Nyantakyi, 1er vice-président de la CAF ; Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA ; Amr Fahmy, secrétaire général de la CAF ; Essadik Alaoui - Secrétaire général adjoint de la CAF en charge de l'administration et des finances ; Anthony Baffoe, Secrétaire général adjoint de la CAF en charge des compétitions et du développement technique.

Nana Akufo-Addo a accepté l'invitation et confirmé sa présence pour la 26ème édition de cette cérémonie annuelle. Il a évoqué le Ghana comme pionnier du football africain et rappelé le rôle que jouent des fils du pays dans les instances du football en ce moment. Citant notamment : Kwesi Nyantakyi (1er vice-président de la CAF et membre du Conseil de la FIFA), Anthony Baffoe (secrétaire général adjoint de la CAF en charge de la technique et du développement) et le juge Anin Yeboah (président de la Commission de Discipline de la FIFA).

Copyright © 2018 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.