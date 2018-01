Cote d'Ivoire: MTN Ligue1 - L'Asec, champion logique à mi-parcours

La 13è journée de la Mtn Ligue1 de football s'est achevée le vendredi dernier. Au terme de la mi-saison, c'est l'Asec mimosas qui tient les commandes de la compétition. Suivi de l'Afad et du Sporting club de Gagnoa. Dans le bas du tableau, on retrouve l'As Tanda et la Soa.

L'Asec mimosas cuvée 2018, c'est du balaise !

Avec 11 victoires, un nul et une défaite, l'Asec mimosas est l'actuel leader de la Ligue1 (34 points). L'Asec, c'est vraiment du costaud au vu des prestations livrées et des résultats.

Contrariés par l'Afad lors de leur sortie inaugurale, les Mimosas comme un moteur diesel, par la suite vont mettre le pied sur l'accélérateur, avec une série de succès aussi impressionnants les uns, les autres.

6è (7points +3) à la 4è journée, les jaune et noir vont voler de victoire en victoire et ce, jusqu'à la 13è et dernière journée de la manche aller.

L'équipe du Pca Roger Ouégnin brille grâce à une division offensive rarement mise à défaut. Avec Komlan Agbégniandan, son géant togolais et Ahmed Touré bien soutenus par Yao Alphonse, l'Asec affole les défenses adverses et ses artificiers enfilent des buts.

Derrière, Cissé Abdoul Karim, l'ancien rempart de Gagnoa constitue l'assurance tout risque, sous l'œil vigilant de ses "lieutenants" Akassou Koutouan et Coulibaly Wonlo.

L'Afad, Gagnoa, Bouaké Fc, c'est serré

Côté "Académiciens" de Djékanou, la sérénité de l'entame de saison semble avoir foutu le camp. Après avoir dominé les débats, l'Afad s'est un peu étiolé.

Puisque depuis la 6è journée, l'équipe de Djekanou (14 points +5) a été d'abord éjecté du podium par l'Africa sports, qui va par la suite céder définitivement le fauteuil à l'actuel leader mimosas.

En 13 rencontres, l'Afad a enregistré 6 victoires, 4 nuls et concédé 3 revers (22 points +2). Bien que distancé par l'Asec mimosas, l'Afad reste toujours au contact du leader et garde sa place de dauphin.

A côté des "Académiciens" de Djékanou, il y a le surprenant promu, Bouaké Fc qui ne veut rien lâcher. Les protégés du président Diabaté Issa qui ont connu un passage éclair en Mtn Ligue1 (saison 2015-2016), sont revenus cette année avec de l'envie.

Et Bouaké Fc (21 points +3) ne fait pas que jouer, loin s'en faut, l'équipe de la région de Gbêkê pratique sans complexe l'un des meilleurs footballs, à l'heure actuelle de la Ligue1. Salif Bagaté et ses coéquipiers restent solidement scotchés au "Big Four".

Tout comme Bouaké Fc, le Sporting club de Gagnoa (21 points +9) a connu une remontée spectaculaire. Quitter le ventre mou du classement pour se hisser dans le trio de tête de ce championnat difficile.

Il fallait le faire. Et Gagnoa l'a fait. De la 8è place à la 3è journée, l'équipe du "Gôh" occupe la 3è position grâce à ses 6 victoires, 3 nuls et 4 défaites.

Large vainqueur de la Soa lors de la 12è journée, Gagnoa n'a pu terminer la première manche de la saison en beauté face à l'Asec, puisque dominé par Touré Ahmed et les jaune et noir, au stade Robert Champroux (2-3).

L'As Tanda et la Soa dans le bas du podium

Si le championnat s'arrêtait à ce stade de la compétition, la Soa et l'As Tanda auraient perçu leur billet de sortie pour rejoindre la Ligue2.

Respectivement 13è (7 points -8) et 14è (6 points -15), "Sondjas" et "Princes du Gontougo" ont du mal à trouver le rythme qui était le leur lors de la saison écoulée.

Pour ces deux vieilles connaissances de l'élite, rien n'est encore perdu pour autant. 39 points étant encore à portée de toutes les équipes dans la seconde manche.

Le promu Bassam a fait bonne impression

Pour son grand retour parmi l'élite, l'Usc Bassam (8è, 17 points -3) n'est pas ridicule. La formation de la cité balnéaire joue sans trembler ses matches avec la même envie.

Même si les "insulaires" ne connaissent pas le même succès que Bouaké Fc, l'autre promu, on sent que le coach Boudo Mory est en train de faire du beau travail. Le petit poucet pourrait revenir avec plus d'énergie à revendre pour la 2è phase du championnat.

Le Stade, Moossou Fc, le Wac, Fc San Pedro ... et l'Asi en veulent

A preuve que la Mtn Ligue1 (2017-2018) reste impressionnante, c'est la peine qu'ont certains cadors à atteindre la cime du tableau.

Les « Yéyés » du Stade d'Abidjan (11è, 15 points -6), l'Asi (10è, 15 points -4) et même des « africains » tels que l'Africa (7è, 18 points +4) et le Wac (7è, 16 points) se cherchent dans le milieu du classement général. Il a fallu un sursaut d'orgueil à l'Asi pour sortir de la zone de relégation.

La Soa à la peine, a dû bander ses muscles lors de la 13è journée pour asseoir son premier succès. Une victoire qui malheureusement ne change rien au classement général. La 2è phase de la Ligue1 débute bientôt avec la 14è journée. Sûr que les équipes viendront avec des ambitions plus que justifiées.