Congo-Kinshasa: A Lubumbashi, la marche des catholiques réprimée

"C'est à l'issue de la messe que nous sommes sortis pour commencer la marche vers la Poste qui était le point de ralliement de tous les chrétiens pour procéder à la lecture de la lettre pastorale que les évêques avaient écrite au mois de juillet dernier, explique le député. La marche a bien débuté à partir de l'église. Au bout de cinq cents mètres, la police est intervenue, ils ont lancé des gaz lacrymogènes, notamment sur l'un des mes collègues, Kitungwa, qui était devant moi. Et ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont blessé deux personnes, et c'est suite à cela que la marche a été dispersée."

La marche prévue ce 31 décembre sur toute l'étendue de la RDC n'a pas eu lieu à Lubumbashi. Les manifestants ont été vite maitrisés et dispersés par des grenades lacrymogènes et des tirs en l'air.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.