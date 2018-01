Sénégal: Le procès de Khalifa Sall renvoyé au 23 janvier

La défense conteste ce point de vue. Maître Khassim Touré estime qu'il y a des non-dits dans ce procès : "Nous ne voulons pas que les droits de la défense s'arriment à un agenda caché ou voilé. Nous fonctionnons avec l'agenda d'une bonne administration et d'une bonne distribution de la justice. Mais la précipitation et la célérité avec lesquelles ce dossier est traité nous mène tout droit vers le chaos", regrette l'avocat.

Maître Yérim Thiam, autre avocat de l'Etat, considère pour sa part que le maire de Dakar veut imposer une direction politique au procès : "Monsieur Khalifa Sall a un agenda politique qu'il veut imposer au tribunal, déclare-t-il. Il refuse d'être jugé sur le fond et nous nous voulons qu'il soit jugé sur le fond et qu'on explique que les fonds qu'il a maniés ne sont pas des fonds spéciaux ou des fonds politiques. Ce sont des fonds qu'il a maniés et détournés."

Maître Oumar Khassimou Dia plaide pour Khalifa Sall : "Aujourd'hui nous avons des témoins à faire entendre et il faut que nous puissions citer ces témoins mais également que la défense puisse accéder à l'ensemble du dossier, a expliqué l'avocat. Nous en avons reçu une partie, donc nous allons essayer de le compléter et nous préparer en conséquence."

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.