Cote d'Ivoire: Réconciliation - De retour d'exil, Doumbia Major s'engage dans la dynamique de la paix

De retour d'exil, Doumbia Major affirme qu'il s'engage résolument dans une dynamique de paix et de réconciliation nationale.

«J'ai pris l'engagement de faire en sorte que notre pays ne soit plus divisé», a-t-il indiqué ce mercredi 03 janvier 2018, face à la presse, au Plateau à Abidjan.

A ce titre, il assure que c'est la raison majeure qui a motivé son retour, après 17 années passées hors du pays. «On ne fera plus de palabre en Côte d'Ivoire. Nos autorités le savent et ils doivent le comprendre. C'est dans la dynamique de paix, de pardon et de réconciliation que je suis revenu», a-t-il expliqué.

L'ancien secrétaire à l'organisation de la Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire (FESCI) assure que Soro Guillaume, Blé Goudé et tous les membres de leur génération, impliqués dans la vie politique, sont unanimes pour fumer le calumet de la paix. Il explique que c'est dans cette logique qu'il s'est rendu à La Haye, pour rencontrer Blé Goudé et Laurent Gbagbo.

Dans la même veine, Il interpelle le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, en implorant sa clémence pour que les détenus de la crise post-électorale soient libérés. Il souhaite donc qu'une loi d'amnistie générale soit votée.

Face aux journalistes, Doumbia Majors s'est aussi appesantit sur la situation socioéconomique de la Côte d'Ivoire. Il a indiqué que beaucoup a été fait.

Et a donc salué la réalisation de nombreuses infrastructures économiques telles que les routes, les ponts, les écoles, etc. Mais, il n'a pas manqué de souligner que «beaucoup restent à faire » et que «le pays va mal» !

Il a déploré les mauvaises pratiques qui ont pignon sur rue dans les domaines tels que la justice, la santé, l'emploi des jeunes, la bonne gouvernance, la sécurité et la défense, etc. «Après 17 ans hors de la Côte d'Ivoire, j'ai l'impression que rien n'a changé», a-t-il regretté.