Congo-Kinshasa: Essai - Vincent Lukanda lance le tome 2 sur le réacteur nucléaire de Kinshasa

Le Pr Vincent Lukanda Mwamba de l'université de Kinshasa vient de publier le deuxième tome de son ouvrage intitulé « Les applications des rayonnements ionisants. Tome 2. Le réacteur Triga MK II en République démocratique du Congo » sous le label du Commissariat général à l'énergie atomique (CGEA)/Centre régional d'études nucléaires de Kinshasa (Cren-K) pourvu d'un outil de recherche remarquable qu'est le réacteur Triga Mark II.

Il s'agit ici d'un réacteur de recherche présentant des facilités expérimentales tant diversifiées. L'ouvrage s'articule sur ce genre des réacteurs qui sont de type piscine utilisés pour la formation, la recherche et la production d'isotopes, dont le sens même de l'enseigne Triga en anglais (Training, Research, Isotope, Général Atomics).

Dans la préface du livre, le Pr Fortunat Lumu Badimbayi Matu rappelle que c'est Mgr Luc Gillon, recteur et commissaire aux sciences nucléaires de l'université de Lovanium (actuelle université de Kinshasa), qui a introduit dans les années 1950 en RDC ce type de réacteur, le Triga MK II, le pays étant parmi une dizaine d'autres dans le monde à être dotés de ce type de réacteurs nucléaires. « La RDC qui fut le premier pays africain à expérimenter cet instrument magnifique ne peut qu'en être fière et vanter aujourd'hui les mérites des services rendus par ses réacteurs Triga à la société congolaise », note le Pr Fortunat Lumu.

Alors que la plupart d'entre eux sont dans leus dernières phases de démantèlement et déclassement, il était temps qu'un ouvrage, entièrement dédié aux réacteurs de recherche de marque Triga et leur utilisation au Centre régional d'études nucléaires de Kinshasa soit enfin rédigé dans le but de laisser aux générations futures l'héritage scientifique dont elles auront besoin avant d'écrire leur propre histoire, souligne le préfacier. Et il précise que les réacteurs de recherche du Cren-K ne sont pas destinés à des fins militaires comme pour se remémorer de malheureux évènements de 1945 à Hiroshima et Nagasaki au Japon, alors que la réaction à fission a connu ses premières applications à San Diego aux États-Unis d'Amérique avec General Atomic dépositaire de la marque Triga.

L'ouvrage

Cette oeuvre scientifique illustrée de 133 pages est littéralement une mine de renseignements sur cet héritage nucléaire. L'auteur y regroupe, de façon méthodique, l'histoire ainsi que la description détaillée et illustrée de deux réacteurs Triga du site du Cren-K. L'ouvrage intéressera en particulier les étudiants en polytechnique, en sciences physiques et chimiques.

Dans le premier point consacré aux « notions préliminaires sur les réacteurs nucléaires », le Pr Vincent Lukanda remonte à la naissance de l'énergie nucléaire et son évolution, donnant des explications sur les sources des neutrons. « La conception d'un réacteur nucléaire » constitue le deuxième point de ce livre où l'auteur donne des explications sur des réacteurs (de puissance, de recherche et de conversion). Il parle des « quelques systèmes des réacteurs » dans le troisième point, tel le réacteur à eau sous pression et celui à eau bouillante. « Histoire et filière des réacteurs nucléaires de puissance », c'est le quatrième point du tome 2 de ce livre consacré aux Applications des rayonnements ionisants. « Génération du futur » est l'intitulé du cinquième point où il s'intéresse quelque part au réacteur rapide homogène en état critique, un réacteur dénudé.

L'historique du réacteur Triga au Congo constitue la matière abordée dans le point 7. « En 1959, le Centre Trico (réacteur Triga au Congo), aujourd'hui Centre régional d'études nucléaires de Kinshasa (Cren-K) avait acquis un réacteur de recherche type Triga Mark I conçu par le Gulf General Atomic (USA). Ce réacteur dont la puissance initiale en régime stable était de 10 kw, a été par la suite portée à 50 kw », souligne l'auteur qui décrit le site du Cren-K dans le point 7, et parle du bâtiment qui abrite le centre dans le point 8. Des illustrations du Trico II constituent le point 9 où l'on peut voit le cœur, la cuve du réacteur. Le Pr Vincent Lukanda fait mention de la protection biologique, le circuit de refroidissement, de la ventilation.

« Paramètres physiques du Trico II » est le titre de l'avant dernier point de l'ouvrage dans lequel, le commissaire général à l'énergie atomique revient sur quelques notions, présentées aussi en termes d'équations, notamment le bilan réactif, les effets réactifs, la taille critique, les paramètres cinétiques, la puissance du réacteur, la distribution du flux neutronique dans les dispositifs expérimentaux, et enfin le fonctionnement du réacteur Triga MK II.

Le dernier point du livre traite des « Applications du réacteur Triga MK II ». Il y mentionne l'utilisation des traceurs radioactifs dans l'industrie, la contribution de l'analyse par activation à l'étude géochimique des éléments tracés dans les sols tropicaux de l'ex-Zaïre. Vincent Lukanda s'appesantit aussi dans ce dernier point sur l'industrie minière et métallurgique, la santé, l'analyse par activation et détermination des isotopes de courte période, pour finir par la détermination de la composition minéralogique de la bauxite zaïroise : cas de la bauxite rouge de Tsela du Bas-Congo (Kongo Central).

L'auteur

Né à Lubumbashi dans l'ex-province du Katanga, Vincent Lukanda Mwamba obtient en 1983 sa licence en sciences physiques de l'université de Kinshasa, avant d'être détenteur d'un master en sciences appliquées de Vrije université Brussel, d'un doctorat en sciences naturelles appliquées de l'université catholique de Louvain, en Belgique.

Il est actuellement professeur ordinaire à l'université de Kinshasa au département de physique de la faculté des sciences où il dispense les cours de physique nucléaire, bio-physique, physique médicale et hydrologie appliquée. Il est aussi professeur visiteur dans d'autres universités du pays. Vincent Lukanda assume en ce moment les fonctions de responsable du CGEA/Cren-K. Il est auteur de plusieurs publications scientifiques et agent national de liaison de la RDC avec l'Agence internationale de l'énergie atomique.