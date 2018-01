Congo-Brazzaville: SNE - Les réformes, une nécessité pour améliorer les performances

Le comité de direction de la société se dit prêt à suivre les orientations du gouvernement, dans le cadre des changements annoncés pour l'amélioration des prestations.

« Les réformes sont une nécessité aujourd'hui. Nous attendons les orientations précises du gouvernement et nous l'accompagnerons dans cette démarche », a indiqué le directeur général et président du directoire de la Société nationale d'électricité (SNE), Louis Kanoha Elenga, à l'issue du conseil d'administration de cette structure, tenu récemment à Brazzaville.

Selon le président du conseil d'administration de cette société, Eugène Ondzambé Ngoyi, cette rencontre revêtait un caractère singulier en ce qu'elle est intervenue à un moment où le gouvernement a entrepris de travailler à la mise en œuvre des réformes de la SNE. Celles-ci devraient permettre à cette entreprsie d'accomplir plus efficacement, et de la manière la plus appropriée, les missions que l'Etat lui a confiées.

En outre, faisant le point des activités réalisées en 2017, les administrateurs ont indiqué que les centrales hydroélectriques se sont mieux comportées, avec un taux de rendement de 95%. « L'entreprise s'améliore dans ses prestations. Le réseau de transport, au cours de toute l'année 2017, s'est bien comporté avec moins d'incidents. Dans le cadre de la distribution et de la commercialisation, l'entreprise a réalisé des grandes avancées, même si beaucoup reste à faire », a signifié le directeur général de la SNE.

Hormis l'analyse des performances de l'entreprise, les administrateurs ont également examiné le plan d'actions ainsi que le budget de cette société pour l'année 2018. Au regard des réflexions que mène le gouvernement sur les réformes qui interviendront dans ce secteur de l'électricité, dans le but d'améliorer davantage ses prestations et aboutir à son équilibre, le conseil a décidé de mettre en place une commission technique, dont la mission consiste à bien analyser le dossier relatif au budget, en vue de son approbation dans un proche avenir.

Rappelons que lors de la session bilancielle de mai 2017, un plan de développement stratégique de la SNE, pour la période 2017-2019, avait été adopté. Ce cadre de référence à moyen terme a permis de déterminer les choix qui vont guider le pilotage de la performance de l'entreprise pour la période indiquée.

Sur la base de ce plan, la SNE entend accroître l'efficacité de l'offre commerciale ; développer une efficacité organisationnelle et les compétences humaines adaptées aux défis des priorités stratégiques ; et sécuriser la capacité de production et de desserte de l'énergie dans le contexte de la croissance de la production indépendante.