Afrique: Économie numérique en Afrique - La 3e édition du Sipen aura lieu en février

«Transformation digitale, socle de l'émergence des économies africaines» est le thème retenu pour la 3e édition du Salon international des professionnels de l'économie numérique(Sipen) qui se tiendra du 13 au 14 février à Dakar, au Sénégal.

Lancé en 2015, le Sipen a été initié par l'Optic (Organisation des professionnels des TIC) afin de créer un réseau de professionnels de l'économie numérique et de proposer des solutions adaptées au contexte africain. D'après les informations fournies par Eugène Niox, secrétaire permanent de cette structure, cette année, ce grand rendez-vous de l'économie numérique réunira des professionnels de la Côte d'ivoire, du Mali, de la Tunisie, du Maroc, du Burkina Faso et de la France qui échangeront avec les participants et partageront leur expérience dans le numérique. «La transformation digitale est aujourd'hui au cœur de tous les métiers au Sénégal et dans le monde. Que vous soyez dans le secteur du tourisme, de la finance, des énergies renouvelables, de l'agriculture, de la distribution et autres, vous devrez intégrer le digital pour faire prospérer votre entreprise», a-t-il souligné.

Le Sipen 2018 est une occasion pour les acteurs des différents secteurs de l'économie de découvrir les innovations et de comprendre dans quelle mesure les implémenter afin d'apporter plus de performances à leur entreprise à travers les ateliers, conférences, expositions ainsi que deux évènements qui font la particularité de cette édition, notamment le Business forum sectoriels (présentations solutions IT) et le Business reverse pitch (présentation des solutions innovantes afin de créer des opportunités d'affaires). Ces événements ont pour objectif de faciliter le réseautage et le développement d'opportunités d'affaires, a précisé Antoine Ngom, président de l'Optic.