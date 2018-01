Congo-Brazzaville: Vie associative - L'ONG Jeunesse, développement et progrès entend diversifier ses partenariats

Les perspectives de l'association ont été dévoilées, le 29 décembre dernier par son président, Gislain Armel De N'Simba, lors de la première édition du forum de conscientisation des jeunes sur le thème : « Citoyenneté, formation et emploi : défis à la promotion de la jeunesse congolaise », qu'il a organisé en partenariat avec la mairie de Bacongo.

Créée le 23 septembre 2013, Jeunesse, développement et progrès (JDP) est une association apolitique, à but non lucratif reconnue par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation à travers le récépissé n°503 du 13 novembre 2013. Elle a pour mission d'assurer le plein épanouissement de la jeunesse par la formation de jeunes leaders responsables, consciencieux, dynamiques et engagés au service de la nation pour relever les défis du développement durable.

« Conscients des enjeux de la mission, notre association s'investit dans la promotion de la paix, de l'entrepreneuriat, de la santé mais aussi dans la défense et la protection de l'environnement. Notre structure se bat ainsi à être un acteur incontournable de la promotion du développement durable et de l'épanouissement de la jeunesse », a rappelé Gislain Armel De N'Simba.

JDP a, en effet, en perspectives la diversification de ses partenariats tant au plan national qu'au plan international. Ainsi, elle envisage de signer des partenariats avec des fondations Génération avenir et Perspectives d'avenir. Au plan international, JDP aura pour partenaires la fondation Ernest De Beutler de Suisse, l'association Georges Tallard d'Hollande, la fondation savoir-faire de Suisse, la fondation Charles-Léopold pour le progrès de l'homme et la fondation Zimbabwe développement. A cela, s'ajoutent d'autres structures œuvrant dans le domaine social.

Selon son président, après quatre ans de fonctionnement, JDP a pu réaliser quelques activités dont une séance de renforcement des capacités opérationnelles de ses membres sur la technique de recherche d'emploi, l'organisation d'un gala sportif et de l'opération "Bopeto". Elle a aussi organisé deux séances de dons de sang au Centre national de transfusion sanguine. « Née dans un contexte sociopolitique difficile, l'association a pu se frayer un chemin et maintenir la rigueur et la constance dans ses actions telles que consacrées par ses textes fondamentaux et dont la formation, la sensibilisation. Et la prise en charge est le point central de ses missions », a conclu Gislain Armel De N'Simba.