Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le MCDDI adhère au message du chef de l'Etat

Par ailleurs, le MCDDI soutient toutes les mesures visant à résoudre la crise économique que vit actuellement le Congo. « La résolution de cette crise passe nécessairement par la restauration des équilibres macro-économiques ainsi que l'assainissement des finances publiques et la relance de la production hors pétrole, dans le cadre de la diversification économique tout comme le développement des exportations hors pétrole en vue du ressourcement des réserves de change indispensables à l'importation des équipements nécessaires à l'accroissement de la formation brute du capital fixe et à l'émergence d'une croissance vigoureuse, diversifiée et endogène », conclut le texte.

« Cet accord a été signé pour permettre aux populations de cette partie du pays de retrouver leur entière liberté, de rejoindre leurs habitations et de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Le MCDDI invite le gouvernement à tout mettre en œuvre pour aider les populations du Pool déplacées à rejoindre leurs lieux d'habitation en leur offrant des meilleures conditions économiques et sociales », a précisé la déclaration.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.