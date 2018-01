Burkina Faso: Le CESDS ou les malheurs de Barry

En vérité, l'on se demande si les malheurs de Barry ne sont pas nés avec l'érection de son CESDS. Dieu seul en effet sait comment cette initiative a été mal vue par la hiérarchie militaire qui avait fait des tirs de barrage, et même par le politique qui, à dire vrai, ne voulait pas en entendre parler. On se rappelle comment la cérémonie officielle d'ouverture de cette structure, le 20 septembre 2016, a été boudée par la crème politique et militaire.

Pour quelqu'un dont le nom revenait avec insistance pour occuper l'ANR (Agence nationale de renseignement), il s'agit d'une véritable déconvenue stratégique. Et il est à craindre que, si cette situation devait évoluer dans le mauvais sens, ce ne soit une liquidation en bonne et due forme de sa nouvelle structure.

Car, sauf à devenir fou, comment un officier aussi brillant que lui, qui jouit d'une certaine aura et à la tête d'un think-tank qui fait déjà référence dans la sous-région et même au-delà, peut-il gâcher ce capital par une action inconsidérée ?

Il faut espérer en tout cas pour l'autorité qu'elle a des indices suffisamment graves et concordants. Autrement, c'est sa crédibilité qui est en jeu. Cela, d'autant plus qu'une bonne partie des Burkinabè est pour le moins sceptique.

Par ses manières expéditives, il s'est fait de solides inimités aussi bien au sein des casernes que dans les états-majors politiques. Et qui sait si son éviction n'a pas fragilisé son compère Zida ? Depuis lors, il avait disparu des radars politico-militaires avant de réapparaître sur l'écran avec l'érection du Centre d'études stratégiques en défense et sécurité (CESDS) basé à Ouaga.

On n'a pas fini d'épiloguer sur le coup d'Etat du 16 septembre 2015 que l'on entend encore parler de tentative de déstabilisation au Burkina Faso. Alors que la Chambre de contrôle de l'instruction militaire vient de rendre, le vendredi 29 décembre, son arrêt après de longues semaines consacrées à la mise en accusation de ce feuilleton judiciaire fleuve, l'on apprenait le même jour l'interpellation du colonel Denise Auguste Barry. Gardé à la gendarmerie, il a finalement été déféré à la MACA (Maison d'arrêt et de correction des Armées).

