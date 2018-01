Congo-Brazzaville: Energie - Le secteur présente des lendemains meilleurs au pays

L'industrialisation étant l'un des défis du gouvernement, dans le cadre de son programme de développement, l'abondance de l'électricité offrira aux investisseurs les facilités d'installation des unités industrielles et d'exécution des projets miniers. C'est le cas de certains projets miniers situés dans la Sangha, le Kouilou et d'autres départements du pays.

Fruit de la coopération entre le Congo et le géant pétrolier italien Eni, la CEC fonctionne à base du gaz fourni par des champs pétroliers. Elle se trouve à Pointe-Noire, la capitale économique, où les besoins en électricité se posent avec acuité. Le gouvernement et Eni prévoient d'augmenter la production de la CEC de 300MW à 600MW, voire 900MW.

Le programme ambitieux concocté par le gouvernement avec le concours de ses partenaires témoigne l'ambition de la République du Congo d'accroître sa production énergétique . Les projets des barrages hydroélectriques de Sounda (plus de 600MW) au sud, de Nkouembali et de Chollet (plus 600 MW) au nord, ainsi que ceux d'extension de la production du barrage du Djoué et de la Centrale électrique du Congo (CEC) participent de cette volonté des pouvoirs publics.

