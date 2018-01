Congo-Brazzaville: ART scénique - Le Continental entend s'associer à la presse pour la visibilté des artistes

L'espace culturel situé à Mpaka, dans le 6e arrondissement de Pointe-Noire, Ngoyo, a affirmé son ambition au cours d'un déjeuner de presse organisé le 31 décembre dernier sur le thème "Presse et culture : donner corps à l'art scénique".

Lieu d'expression artistique et culturel par essence, l'espace culturel Le Continental se veut être un sanctuaire attrayant d'expression de l'art scénique pour les passionnés de la musique et les amoureux de la scène. Avec ses trois cent cinquante places et sa scène pouvant accueillir plus de douze artistes sans oublier son matériel électro acoustique de pointe, cet espace offre diverses opportunités aux promoteurs de projets de développement culturel dans l'art scénique (musique, théâtre, danse, conte, cinéma, poésie, peinture) mais aussi des moments de loisir et de détente pour les activités récréatives et de réjouissances.

Dans le souci de faire de ce lieu un excellent temple de l'art scénique au service de la communauté dans la ville côtière, cet espace entend tisser avec la presse des relations amicales et de franche collaboration puisque la presse constitue un partenaire inévitable pour assurer le lien entre Le Continental et le grand public. « Pour l'année 2018 qui se présente à nous comme une année lumière, nous voulons consacrer notre énergie pour faire de ce lieu un sanctuaire culturel qui sera principalement consacré au service de la communauté à travers l'art scénique. Aussi, notre ambition est de devenir l'un des espaces culturels le plus attrayant de Pointe-Noire », a dit Marcel Bouki, le président directeur général du Continental. Et d'ajouter : « Ce déjeuner de presse que nous partageons aujourd'hui se veut être un instant propice et idéal pour établir désormais et davantage avec vous un signe voire un moment d'alliance et d'échange afin que ce résultat tant attendu soit effectif ».

Le griot ya Vhos et son groupe ainsi que l'humoriste Le bâton ont agrémenté ces moments de joie et de gaieté qui augurent assurément de lendemains meilleurs pour cet espace en 2018. Signalons que depuis septembre 2017, de nombreux artistes et groupes tant nationaux qu'étrangers se sont produits à cet espace.