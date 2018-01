Burkina Faso: Corridor Lomé-Cinkansé-Ouagadougou - De neuf à cinq contrôles routiers

Le ministre d'Etat, ministre de la Sécurité, Simon Compaoré et son homologue des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Souleymane Soulama, ont rencontré le mardi 2 janvier 2018 à Ouagadougou, l'Organisation des transporteurs du Faso (OTRAF) et l'Union des chauffeurs routiers du Burkina (UCRB). Les échanges ont porté sur la réduction des postes de contrôle et la reprise du paiement de la redevance au poste de contrôle juxtaposé de Cinkansé.

Les postes de contrôle sur le corridor Lomé-Cinkansé-Ouagadougou sont ramenés de neuf à cinq. Aussi, à compter du 5 janvier 2018, les transporteurs routiers seront à nouveau astreints au paiement de la redevance au poste de contrôle juxtaposé de Cinkansé. Ce sont les conclusions auxquelles ont abouti la rencontre tenue le mardi 2 janvier 2018 dans la capitale burkinabè entre le ministre d'Etat, Simon Compaoré, celui des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Souleymane Soulama et l'Organisation des transporteurs du Faso (OTRAF) et l'Union des chauffeurs routiers du Burkina (UCRB).

Pour le ministre Soulama, ces nouvelles mesures constituent la satisfaction d'une requête des transporteurs et chauffeurs routiers. « Nous aurons maintenant trois postes de contrôle sécuritaires tout au long du trajet et deux postes de contrôle documentaires à Cinkansé et à l'entrée de Ouagadougou » a-t-il expliqué. Le ministre d'Etat, Simon Compaoré, a poursuivi Souleymane Soulama, a demandé séance tenante à ses services techniques de produire une circulaire pour l'opérationnalisation de la décision sur les postes de contrôle. Il a en outre indiqué que la rencontre a permis aux deux parties de s'accorder sur la reprise du paiement de la redevance au poste de contrôle juxtaposé de Cinkansé. '

La douane togolaise réclamée au poste de Cinkansé

«Des communiqués ont été diffusés dans les médias pour informer les chauffeurs, les transporteurs et les opérateurs économiques, de la reprise du paiement de la redevance au poste de contrôle juxtaposé de Cinkansé pour le 5 janvier 2018», a précisé le ministre Soulama. A ce propos, l'OTRAF et l'UCRB ont souhaité le retour de la douane togolaise au poste de contrôle juxtaposé de Cinkansé. «On constate qu'au niveau du Togo, les camions sont bloqués souvent pendant 4 à 5 heures avant d'arriver au côté du Burkina Faso où il faut payer une somme qui, normalement, était censée compenser le temps d'arrêt» a déploré le vice-président chargé du fret de l'OTRAF, Hassimir Ouédraogo. Et le Secrétaire permanent de l'UCRB, Doussa Dramane Yamindi, de préciser qu'il existe beaucoup de dysfonctionnements à ce processus. «Nous avons accepté accompagner cette initiative d'intégration sous régionale depuis 2014 en payant 25 000 F CFA comme frais de redevance. Mais nous avons constaté que la fluidité n'était pas assurée et les rackets s'étaient même accentuées. C'est ce qui avait justifié les arrêts des paiements suite aux mouvements d'humeur en mai 2017 » a-t-il signifié.

A ce sujet le ministre Soulama a déclaré avoir attiré l'attention de l'UEMOA, l'institution en charge de la gestion des postes de contrôle juxtaposés. « Elle nous a promis que la douane togolaise va regagner le poste. En attendant, nous avons convenu avec nos partenaires, de reprendre le paiement » s'est-il réjoui. Concernant le respect des engagements, le ministre en charge de la sécurité routière a rassuré qu'une police des polices sera commise à la tâche pour la bonne application des mesures arrêtées de commun accord.