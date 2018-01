Burkina Faso: Bonne année judiciaire 2018

En toute logique, on s'attend donc que la roue de la justice continue à tourner dans les cas de corruption dans le milieu de la justice où des juges, avocats, OPJ ont trempé. L'exécution du mandat d'arrêt contre François Compaoré a relancé les espoirs des Burkinabè de voir élucidé un jour l'assassinat crapuleux du journaliste Norbert Zongo et de ses trois compagnons d'infortune. L'opinion nationale reste cependant suspendue à l'examen par la justice française de la demande d'extradition de l'un des principaux accusés. Examen prévu pour début mars 2018.

A défaut d'une reprise en 2017, l'année écoulée aura néanmoins permis de mettre en œuvre les réformes auxquelles était suspendue la reprise du jugement. Le principe du double degré de juridiction a été institué par la création d'une Chambre d'appel, les membres des deux niveaux de juridictions ont été nommés ou élus et prêté serment. Théoriquement, rien n'empêche désormais la reprise du procès de l'insurrection populaire comme le réclament à cor et à cri les associations de parents des victimes du soulèvement.

En effet, dans l'affaire du coup d'Etat, les généraux Gilbert Diendéré et Djibrill Bassolé (principaux mis en cause) sont situés sur les charges contre eux au cours des audiences de confirmation. C'est le dernier virage vers un jugement cette année d'une affaire qui a tendance à glisser sur le terrain de la politique politicienne. De nombreux justiciables ont aussi tablé (en vain) sur une reprise du procès de l'ex-président Blaise Compaoré (en sa qualité de ministre de la Défense nationale au moment des faits) et des membres de son dernier gouvernement devant la Haute cour de justice (HCJ) pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014.

Après ce ballon d'essai judiciaire, les combattants de la justice de tout bord espéraient un traitement tout aussi rapide des autres dossiers pendants, devant le tribunal militaire et qui tiennent en haleine tout un pays. On a dû se contenter pour le compte de 2017, « d'avancées significatives » dans le dossier proprement dit du putsch manqué, vers la fin de l'année. Tout porte à croire que 2018 sera une année judiciaire, tant elle pourrait voir l'aboutissement de plusieurs dossiers emblématiques.

Sur les dossiers attendus, un d'entre eux a connu un dénouement en 2017. Au cours de l'année écoulée, le caporal Madi Ouédraogo et 28 autres militaires de l'ex-Régiment de sécurité présidentielle (RSP) ont été situés sur leur sort judiciaire. Accusés d'avoir planifié en décembre 2015 une attaque de la Maison d'arrêt et de correction des armées (MACA) afin de libérer leurs camarades incarcérés dans le cadre de l'enquête sur le putsch de septembre 2015, la justice militaire a condamné 20 des 29 inculpés à des peines allant de 5 à 15 ans d'emprisonnement au terme de deux semaines de procès.

