Burkina Faso: Crise dans le secteur de l'éducation

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a reçu en audience l'Union nationale des associations des parents d'élèves du secondaire et du supérieur du Burkina Faso (UNAPESB), le mardi 2 janvier 2018 à Ouagadougou.

L'Union nationale des associations des parents d'élèves du secondaire et du supérieur du Burkina Faso (UNAPESB) s'inquiète pour le devenir de l'éducation nationale. Elle l'a fait savoir au Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, au cours d'une audience, le mardi 2 janvier 2018. « Avec le chef du gouvernement nous avons échangé sur les préoccupations des parents d'élèves et des étudiants sur les grèves récurrentes et l'incivisme en milieu scolaire et universitaire. Nous lui avons fait comprendre les craintes que nous, parents d'élèves ont au regard de ce phénomène que nous constatons depuis quelques semaines dans les écoles, lycées et universités », a confié le président de l'UNAPESB, Hector Ardent Ouédraogo.

A l'issue de cette rencontre, a-t-il poursuivi, l'UNAPESB souhaite que la reprise des cours qui aura lieu, le 4 janvier soit plus sereine, qu'il y ait des évaluations afin que les choses reviennent à la normale. Comme actions, selon lui, l'UNAPESB a déjà rencontré les différentes coordinations régionales, les Associations des parentes d'élèves (APE) de base dans le sens de l'apaisement et de trouver des solutions idoines pour la reprise des cours scolaires et universitaires. « Nous avons demandé au Premier ministre de continuer le dialogue avec les acteurs sociaux. Il a promis de faire tout ce qui est à son pouvoir pour que les choses se passent au mieux », a affirmé M. Ouédraogo.

Concernant les syndicats, a-t-il souligné, « nous avons rencontré la coordination nationale des syndicats de l'éducation avec qui, nous avons partagé les sentiments de crainte à une éventuelle année blanche et qu'à leur niveau, il faudrait qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin ». Ce, pour que l'on ne connaisse pas des situations dommageables au système éducatif national.