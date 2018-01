Ile Maurice: Coups de cœur de l'Express - Brian François Fils, la relève

Accumulations d'eau, maisons inondées, évacuations, sauvetages in extremis... Depuis les petites heures,… Plus »

D'origine rodriguaise, Brian François Fils est tombé dans la marmite de la boxe française savate il y a 12 ans. C'est sa sœur, An- gélique Philippe, qui l'avait inscrit à l'école de boxe de Grande-Montagne en 2006. Un peu téméraire, l'adolescent devait apprendre à canaliser son énergie. « Dans un premier temps, le ring me permettait d'évacuer mes frustrations », nous racontait-il.

C'est dans la catégorie des -65 kg que le tireur s'est distingué les 22, 23 et 24 juin à Varazdin en combat. Agé de 24 ans, il avait disputé trois combats à la compétition mondiale. Avec une victoire contre l'Iranien Hamzeh Moradian et une défaite contre le Russe Bekkhan Sadaev, il avait terminé en deu- xième position de sa poule .

Contrairement à ses aînés, respectivement, double champion du monde 2005 et 2006 et vice-championne du monde 2012, il est revenu des champion- nats du monde de boxe française savate avec une médaille de bronze. C'était l'unique médaille de la délé- gation. La relève est assurée.

