Madagascar: La solution est là depuis 1959 (bis)

Ava toucherait terre, demain. Un avis de menace est lancé pour la partie Est et Nord-Est. Plus »

Le mécanisme des relations entre le Gouvernement et le Parlement est intéressant dans cette Constitution de 1959, en ses articles 43 à 45. En cas de refus d'approbation du programme gouvernemental par les députés ou si l'Assemblée Nationale vote une motion de censure contre le Gouvernement, les ministres démissionnent. Si l'Assemblée Nationale rejette encore le programme du nouveau Gouvernement, elle est immédiatement dissoute. Après de nouvelles élections législatives, le même programme gouvernemental est soumis au vote des nouveaux députés : un autre refus d'approbation entraîne la démission du Président de la République qui ne peut plus se présenter à la future élection présidentielle. Et si cette recette ancienne était la solution actuelle pour sortir du face-à-face entre un Président de la République sans majorité présidentielle stable et une Assemblée Nationale qui a introduit le facteur défiance en actionnant une motion de déchéance contre le Chef de l'État ?

des Ministres et des Secrétaires d'État. De 1959 à 1972, le Président de la République nommait directement les membres du Gouvernement et désignait parmi eux le Vice-président du Gouvernement.

«Un peuple légitime, convoqué aux urnes par une autorité parfaitement illégale, peut-il régulièrement adopter une Constitution qui ne soit pas censée n'avoir jamais existé ? Régulièrement, on s'était demandé la primauté, de la Constitution de 2010 ou de la Feuille de route de 2011, mais, au fil du temps, et pour ainsi dire subrepticement,

«Résumons : une Constitution adoptée presque sans qu'on y fasse attention, des articles que tout le monde découvrira trop tard, un rapport de forces auquel personne ne s'est préparé, une assemblée nationale dont on avait oublié les députés à géométrie variable, une majorité de l'esprit sans candidatures à l'échelle nationale. On avait

paradoxalement, lui reconnaître une existence bien réelle que, d'ailleurs, on ne saurait que difficilement lui refuser en sept ans de fait accompli... Il y a quatre ans, cette Chronique parlait de « donner vie légale à une Constitution par effraction» (Juridisme susceptible, Chronique VANF, 28.02.2014)... Fin et début de citation.

Copyright © 2018 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.