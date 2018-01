Madagascar: Air Madagascar - Le Boeing 737 en panne à Mayotte

Le Boeing 737 de la compagnie Air Madagascar est cloué à l'aéroport de Dzaoudzi Mayotte depuis lundi.

Cauchemar. L'année débute mal pour la compagnie aérienne Madagascar et ses passagers. La desserte du réseau intérieur et régional rencontre actuellement un grand dysfonctionnement.

Plusieurs vols étaient annulés. La plupart des passagers sont bloqués et risquent de prolonger encore leur séjour. Cette situation est due aux pannes techniques du Boeing 737 de la compagnie aérienne. Selon les explications de Besoa Razafimaharo, directeur général de la compagnie Air Madagascar, l'aéronef se trouve dans le tarmac de l'aéroport international de Dzaoudzi Pamandzi à Mayotte. «Les pièces ne devront plus tarder

à venir à Mayotte et nous espérons un retour à la normale de la situation au plus tard demain soir (ndlr : ce soir)», a fait savoir ce responsable.

L'annulation, le retard, ou encore le report de vol sont devenus monnaie courante pour les passagers d'Air Madagascar. Il arrive même parfois pour certains vols d'avancer l'heure du décollage. Des dysfonctionnements qui ne font que ternir l'image de la compagnie nationale aérienne. Son mariage avec la réunionnaise Air Austral n'a pas pu améliorer la situation. Les déboires des passagers n'en finissent pas ainsi.

Mésaventure

En attendant de pouvoir monter dans un avion et de rentrer chez eux, de nombreux touristes et résidents nationaux étaient condamnés à prolonger leur séjour. Pourtant, ils espéraient passer de moments inoubliables dans des endroits paradisiaques de l'île pour les fêtes de fin d'année mais hélas, c'est une mésaventure. Ils ne savent plus à quel saint se vouer. «Certes, un sms de la compagnie nous a informé de l'annulation de notre vol mais nous ne savons ni la raison ni la suite de la programmation. Ce vol reprendra -t-il? quand exactement ?», s'interroge un passager bloqué à Toliara. Les touristes qui devaient rejoindre Mayotte se voient obligés de passer quelques jours à Antananarivo.

D'après une source concordante, ils sont pris en charge par la compagnie et logés dans un hôtel aux alentours d'Ivato.

Malgré les moyens à bord très limités, la compagnie annonce avoir pris toutes les mesures nécessaires pour dénouer la situation. D'après son directeur général, Air Madagascar a déployé des appareils pour desservir certaines localités. Des opérations de «sauvetage» ont été annoncées pour certaines lignes en attendant la réparation du Boeing 737.

Air Madagascar rencontre en ce moment des contraintes techniques et d'équipage. Une bonne partie de sa flotte est clouée au sol. Seuls six appareils sur onze sont opérationnels. L'ATR 72 assure une grande partie des vols domestiques. Le Boeing 737, quand à lui, assure une partie de la desserte régionale et du réseau intérieur.