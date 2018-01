Cote d'Ivoire: Concert à Agadir - Le groupe Magic System termine l'année 2017 en beauté

Le groupe Magic System a donné son dernier concert de l'année 2017 le samedi 30 décembre au Maroc dans le cadre de sa tournée africaine marquant ses 20 ans de carrière et dénommée «Magic Tour 20 ans».

Après Cotonou, les 24 et 25 décembre derniers, le quatuor musical ivoirien a mis le cap sur Agadir dans le sud du Maroc. Invités dans le cadre du projet immobilier dénommé «Islane» de l'entreprise CORALIA, les enfants d'Anoumabo ont offert un show de grande envergure à l'espace Hay Mohamadi d'Agadir pour le plaisir du public chérifien venu nombreux. Au cours de ce spectacle, le groupe a encore démontré une fois de plus sa maturité et son amour pour ses fans.

En une heure de temps, les Magiciens d'Anoumabo ont fait visiter leur répertoire riche et varié. De premier Gaou à Magic in the Air, le public d'Agadir a dansé et communié avec les artistes ivoiriens aux sons des titres comme « Premier Gaou », « un Gaou à Oran », « Bouger Bouger », « c'est chaud ça brûle », « Magic in the Air », etc.

Cette étape marocaine marque ainsi la fin de l'acte 1 du Magic Tour 20 ans débuté le 05 août 2017 à Abidjan. D'autres dates sont prévues pour 2018.