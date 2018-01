"Dans le but de rendre notre croissance encore plus inclusive et de toucher les populations les plus vulnérables, un projet de filets sociaux, avec des transferts moné- taires, a démarré dans les villes de Man, Odienné, Bouaké, Djébonoua et Gbéléban ». Apparemment, cette partie du discours du président de la République n'a pas été écoutée ou lue par certains Ivoiriens. Toujours en train de servir la même litanie aux populations.

« Ouattara n'est pas sensible aux souffrances des Ivoiriens », aiment à répéter ses détracteurs et repris, hier, par un quotidien proche de l'opposition. Dans son adresse à la Nation, le chef de l'Etat utilise la locution adverbiale « encore plus », lorsqu'il parle d'une « croissance inclusive ».

Et c'est à dessein. Contrairement à ce que veulent faire croire l'opposition et ses relais, le président de la République, depuis six ans, a largement démontré que le premier de ses soucis est le bien-être des Ivoiriens à tous égards.

Le projet de filets sociaux, avec transferts monétaires aux populations les plus vulnérables, en est un parmi tant d'autres. En Côte d'Ivoire, à moins d'être amnésique ou de mauvaise foi, tout le monde sait que la distribution des richesses nationales est une réalité.

Le gouvernement travaille au quotidien pour permettre à chaque Ivoirien où qu'il soit de ressentir les retombées de l'embellie économique que vit actuellement la Côte d'Ivoire.

La distribution des richesses nationales et des retombées économiques ne consiste pas, comme certains ne l'ont pas encore compris ou feignent de ne pas le comprendre, à distribuer des billets de banque à tout bout de champ dans tous les foyers ivoiriens. Mais, à améliorer le cadre et le niveau de vie des populations ivoiriennes.

La construction des infrastructures routières, sanitaires et scolaires, l'accès à l'électricité, à l'eau potable, etc. sont autant de richesses distribuées, dans le cadre de la croissance retrouvée, qu'un citoyen ne peut quantifier dans sa vie de tous les jours en numéraire, mais qui lui permet de faire des économies considérables.

Lorsqu'un paysan d'un campement ou d'un village et ses enfants ont accès à l'eau potable, c'est moins d'argent déboursé dans les centres de santé pour soigner des maladies liées à l'eau. Lorsqu'encore l'école de ses enfants ne se trouve qu'à quelques mètres du village ou du campement, c'est encore moins de dépenses liées au transport et à l'hébergement.

On peut multiplier ces exemples à l'infini aussi bien pour l'automobiliste qui emprunte des routes en bon état et qui n'aura plus à faire de visites régulières chez le mécanicien, que pour le commerçant ou la commerçante qui pourra accroitre le volume de ses transactions.

Pour cette année 2018 encore, toujours dans le souci de soulager la souffrance des populations, le président de la République annonce la construction d'un CHU à Abobo, de six Centres hospitaliers régionaux, de cinq hôpitaux généraux, de trois hôpitaux militaires à Daloa, Bouaké et Korhogo et de 200 établissements sanitaires de premier contact.

Sans oublier la poursuite du projet d'électrification de toutes les localités de plus de 500 habitants et d'accès à l'eau potable pour les populations les plus reculées des grands centres urbains et ruraux.

Pour ce qui est de l'amélioration du niveau de vie des Ivoiriens, beaucoup de choses ont été faites. Depuis 2015, les agents du secteur public ont vu une augmentation subséquente de leurs salaires. Certains salaires dans la Fonction publique ont doublé, tandis que d'autres ont presque triplé. Depuis 25 ans, les salaires des fonctionnaires étaient bloqués.

Toujours dans le même souci d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens, le chef de l'Etat a pris le risque, nonobstant les tensions de trésorerie sur le Budget de l'Etat, de reprendre la politique sociale des avancements salariaux. Les problèmes liés à la pension de retraite et au statut d'une catégorie des agents de l'Etat ont trouvé une solution.

Le paiement du stock des arriérés se poursuit et s'étendra sur cinq ans. Tous les six points de la plateforme revendicatrice de l'Intersyndicale de la Fonction publique ont été satisfaits. Si bien que le Gouvernement a pu obtenir des syndicats du secteur public une trêve sociale de cinq ans.

Dans le secteur privé, l'augmentation du SMIG à 60.000 FCFA, au lieu de 30.000 CFA auparavant, a également provoqué des ajustements salariaux dans le sens de la hausse pour permettre aux travailleurs du privé de bénéficier des fruits de la croissance.

Au plan social, la mise en œuvre effective de la Couverture maladie universelle (CMU) pour cette année viendra régler la question de l'accès des couches sociales les plus vulnérables à une couverture sociale.

L'inauguration dans le mois de décembre du centre de radiothérapie d'Abidjan pour la lutte contre le cancer entre dans ce même souci du président de la République d'apporter plus de mieux-être à ses concitoyens. Le président Alassane Ouattara a promis aux Ivoiriens de leur offrir les bienfaits du libéralisme à visage humain. C'est ce qu'il s'attèle à faire au quotidien.

C'est pourquoi tous les jours, il n'a de cesse de sacrifier son temps et sa personne pour cette cause. Ouattara est bel et bien sensible aux souffrances. Les actes, plus que les discours, sont là chaque jour pour l'attester. Sauf pour les éternels négateurs patentés des évidences.