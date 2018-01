Burkina Faso: CHAN 2018 - Saboteur dévoile sa liste

Le sélectionneur des Etalons locaux, Idrissa Malo Traoré dit Saboteur, a rendu publique au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue le vendredi 29 décembre dernier, au siège de la Fédération burkinabè de football sis à Ouaga 2000, sa liste des Etalons locaux qui prendront part au prochain CHAN qui aura lieu au Maroc du 12 janvier au 4 février 2018.

Dans cette liste de 25 Etalons, figurent 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 7 milieux de terrain et 7 attaquants. Il s'agit, à deux noms de différence, du même groupe qui a réussi l'exploit d'éliminer le Ghana à domicile le 20 août 2017.

Lassina Traoré de RAHIMO, et Bakary Ouattara sont les deux joueurs qui sortent de la liste, en raison du transfert pour l'Ajax d'Amsterdam du premier et de la blessure du second.

Il faut signaler à toute fin utile qu'en ce qui concerne Lassina Traoré, il est en prêt dans un club sud-africain avant son transfert définitif pour l'Ajax d'Amsterdam. Mis à part ces deux changements, le technicien burkinabè est resté fidèle à l'effectif qu'il utilise depuis quelques mois. Ce faisant, il dit vouloir s'inscrire dans la continuité.

«J'ai toujours œuvré à mettre sur pied une équipe compétitive avec une nouvelle génération de joueurs. Depuis ma prise de fonction, j'ai travaillé avec un groupe qui s'est bonifié progressivement au rythme des arrivées et des départs.

Aujourd'hui, nous commençons à avoir une équipe équilibrée. J'en tiens pour preuve les résultats de nos récents matchs. Il n'était pas question de la chambouler. Nous nous inscrivons dans la continuité», a justifié Idrissa Malo Traoré dit Saboteur.

Au cours de cette conférence de presse, l'entraîneur des Etalons locaux a aussi révélé que ses joueurs retourneront au labo le 2 janvier 2018 en Tunisie pour leur deuxième stage de préparation après celui du Maroc.

Durant cette préparation que le sélectionneur veut tactique et physique, ses poulains disputeront deux matchs internationaux amicaux. Le premier les opposera à l'équipe olympique de Tunisie, le 7 janvier 2018, et le second sera disputé face à l'équipe nationale de Lybie le 10 janvier 2018.

Pour terminer, Saboteur a souhaité une bonne et heureuse année à tous les Burkinabè non sans avoir traduit sa reconnaissance à un certain nombre de médias dont les Editions « Le Pays » qui lui ont accordé la primeur de leur manchette après sa brillante qualification pour le CHAN au Ghana.

LISTE DES ETALONS LOCAUX POUR LE CHAN 2018

N°Nom et prénomsNom sur le maillotClub

1Sawadogo AdamaADAMA S.SALITAS

2Sou EliséeSOURAHIMO

3Ouattara MaximeMAXIMESALITAS

4Beao FousseniBEAOEFO

5Nouma ValentinNOUMARAHIMO

6Zongo MoïseZONGOSALITAS

7Kaboré YoussoufYOUSOUFASFA-Y

8Boni Roméo BONIAS POLICE

9Sylla Sydney MohamedSYLLASALITAS

10Sory MoussaSORYAJEB

11Guiro Abdoul AbassGUIROEFO

12Siry Ousmane BiébiliSIRY RAHIMO

13Sanou YayaSANOUASFB

14Traoré SévérinTRAORESONABEL

15Sawadogo B. AboubacarSAWADOGO A.RCK

16Bandé G. Stéphane Julius ArnaudBANDEUSO

17Barro AdamaBARRPRAHIMO

18Zagré Ben AzizZAGREAJEB

19Kompaoré Nathanio JuniorNATHANIOSALITAS

20Abem Ouedan Guihouyiri AuygustinABEMRCK

21Nikiéma S. HermannNIKIEMAUSO

22Balboné HarounaBALBONEUSFA

23Bambara Wend Panga ArnauldBAMBARAUSFA

24Habidine Abdoul KarimHABIDINESALITAS

25ouattara Djibril Cheick Ouattaraasfb